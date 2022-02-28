مواعيد مباريات اليوم الاثنين 28 - 2 - 2022.. والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين 28 - 2 - 2022 العديد من المباريات المهمة منها مباراة بالدوري الأسباني والدوري التركي.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
غرناطة X قادش – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
أتالانتا X سامبدوريا – الساعة 9:50 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي
قاسم باشا X فناربخشة – الساعة 7 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
إيسترن كومباني X سيراميكا كليوباترا – الساعة 3 عصرا على قناة on time sport
الاتحاد السكندري X طلائع الجيش – الساعة 5:30 مساء على قناة on time sport