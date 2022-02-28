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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رقم قياسي جديد.. محمد صلاح يحصد اللقب الخامس بقميص ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

توج فريق ليفربول بكأس رابطة المحترفين الانجليزية الكارباو على حساب تشيلسي بركلات الترجيح، على ملعب ويمبلي، في المباراة النهائية للبطولة .

ووصلت المباراة إلى الركلات الترجيحية بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وفاز ليفربول بنتيجة 11-10.


وتعتبر بطولة كأس الرابطة الإنجليزية اللقب الخامس الذى حققه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مع الريدز.

وجاءت البطولات الخمس التى توجد بها محمد صلاح مع ليفربول على النحو التالي:

الدوري الإنجليزي
دوري أبطال أوروبا
كأس السوبر الأوروبي
كأس العالم للأندية 
كأس الرابطة الإنجليزية

يذكر أنه مع الدقيقة 7، تشيلسي أهدر بعد هجمة منظمة بمجموعة من التمريرات القصيرة انتهت بعرضية أرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء بإتجاه كريستيان بوليسيتش المتمركز في مواجهة المرمى دون رقابة دفاعية والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة تصدى لها الحارس كاومين كيلير ببراعة وأنقذ مرماه.

ورد ليفربول بمحاولة هجومية خطيرة لليفربول بعد تمريرة قطرية متقنة من وسط الملعب عن طريق ترينت ارنولد إلى داخل منطقة الجزاء بإتجاه ساديو ماني الذي استقبل الكرة برأسية غير متقنة مرت بشكل بعيد عن مرمى الحارس إدوارد ميندي.

وشهدت الدقيقة 31، هدف محقق ضائع لليفربول بفرصة مزدوجة بدأت بعد تسديدة أرضية قوية عن طريق نابي كيتا من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس إدوارد ميندي بصعوبة بالغة قبل أن ترتد وتجد متابعة من ساديو ماني بتسديدة مباشرة تصدى لها ميندي مجددا ببراعة وأنقذ مرماه.

وألغي الحكم هدفا لصالح ليفربول بعد تنفيذ الركلة الحرة المباشرة لليفربول عن طريق ترينت ارنولد بتمريرة ساقطة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ساديو ماني برأسية هيأت الكرة لزميله جويل ماتيب الذي وضعها مباشرة إلى داخل الشباك.

حكم المباراة توجه مباشرة إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحة الهدف في ظل وجود شك لتسلل على فيرجيل فان دايك بتداخل مباشر في الكرة.

وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع أحتُسبت ركلة ركنية لليفربول على يسار مرمى تشيلسي، نفذها ترينت ارنولد بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها فيرجيل فان دايك برأسية قوية كادت تسكن الشباك لولا براعة الحارس إدوارد ميندي في التصدي وإبعاد الكرة.

وفي الأشواط الإضافية سجل تشيلسي هدفين عبر لوكاكو وكاي هافيتز لكم حكم المباراة ألغي الهدفين بداعي التسلسل.

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