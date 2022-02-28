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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

23 بطولة .. البرتغالي كليبير بيبي صخرة دفاع حصدت الألقاب

كليبير بيبي
كليبير بيبي

أتم صخرة الدفاع البرتغالية كليبير بيبي نجم فريق بورتو عامه الـ 39 وما زال يصر على العطاء داخل المستطيل الأخضر.

البرتغالى بيبي نجم بورتو نجح فى حصد البطولات المحلية والقارية والدولية رفقة فريق ريال مدريد الإسباني وايضا فى الدورى البرتغالي ومنتخب بلاده.

صدى البلد يسلط الضوء على أبرز بطولات وألقاب صخرة الدفاع البرتغالية كليبير بيبي.

توج كليبير بيبي مع منتخب البرتغال بلقب اليورو

حقق بطولة دوري الأمم الأوروبية رفقة منتخب بلاده

حصد كليبير بيبي ٣ ألقاب في دوري أبطال أوروبا بقميص فريق ريال مدريد الإسباني

توج  بقميص ريال مدريد الإسباني ببطولتي كأس العالم للأندية

وحصل كليبير بيبي علي لقبين فى كأس السوبر الأوروبي

وحقق  بقميص ريال مدريد ٣ القاب فى الدوري الإسباني

حصد كليبير بيبي مع الميرنجي بطولتي كأس الملك ومثلها فى السوبر الإسباني

وتوج  رفقة فريق بورتو على ثلاث القاب فى الدوري البرتغالي ولقبي كأس البرتغال ومثلهما فى السوبر البرتغالي

يذكر أن عام ٢٠٠٩ حمل في طياته ذكرى سيئة تتمثل في اعتداء لم يسبق له مثيل في عالم كرة القدم عندما قام البرتغالي بيبي بركل خافيير كاسكيرو لاعب خيتافي وهو على الأرض ، في لقطة أشعلت حتى الصحافة المدريدية.

وأعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم في الرابع والعشرين من شهر أبريل من عام 2009 عن إيقاف البرتغالي بيبي مدافع ريال مدريد لمدة عشر مباريات بعد تعديه بالضرب على خافيير كاسكيرو لاعب خيتافي وشتم حكم المباراة في المباراة التي انتهت آنذاك لصالح أبناء العاصمة 3/2.

واستندت العقوبة التي أقرها الاتحاد الإسباني إلى تقرير حكم المباراة دلجادو فيريرو الذي تناول جميع المخالفات التي ارتكبها البرتغالي بيبي ، بداية من ركل كاسكيرو بتهور كبير جداً وهو ملقى على الأرض بعد احتساب ركلة جزاء لصالحه ، مروراً بدفع خوان ألبين لاعب خيتافي وانتهاء بشتم الحكام بكلمات نابية للغاية.

وكشف البرتغالي بيبي أنه فكر في الاعتزال بعد واقعة اعتدائه على كاسكيرو ، قبل أن يؤكد أن اعتدائه سيظل محفوراً في سجله خاصة وأن هناك بعض الجماهير التي تطلق عليه حتى الآن لفظ “قاتل” تعليقاً على هذه الواقعة التي تسببت في ايقافه عشر مباريات.

وأبدى البرتغالي بيبي مدافع ريال مدريد ندمه على التدخل العنيف بحق كاسكيرو لاعب خيتافي خلال مباراة الفريقين في الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم التي انتهت بفوز النادي الملكي ، وقال بيبي في ذلك الوقت : “أنا مستاء للغاية وحزين ومحبط جداً لما حدث ولكل شيء ، لا أعرف ماذا يمكن أن يحدث الآن”.

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