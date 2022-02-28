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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: أسعى للحفاظ على الدولة المصرية وعدم انزلاقها مرة أخرى للخراب والدمار

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أنا مش ممانع أن المواطن يتكلم بس يعرف قضية البلد كويس قبل ما يتكلم ويسمع الناس وينكد عليهم فى بيوتها ويقول كلام مش مستكمل معرفة.. ودى  كلمة مؤدبة عن الجهل وعدم الإدراك عن الواقع اللى احنا فيه".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حضوره فعاليات مؤتمر الأسرة المصرية، :" الناس خرجت ليه فى 2011 لان مكنش عندها حالة الرضا المجتمعي  ولان الناس مكنتش مبسوطة بس مش عارفة مش مبسوطه ليه ومش راضية، ومفيش حاجة مكفية ومفيش تعليم كويس".

وأشار إلى أن:" انا مش بخدكم بعيد عن الهدف ولكن أنا دائما أسعى للحفاظ على الدولة المصرية وعدم انزلاقها مرة اخرى للخراب والدمار التى تعرضت له في 2011 نتيجة أسباب حقيقة".

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