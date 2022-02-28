اليونان تدعو روسيا إلى احترام القانون الإنساني الدولي

دعت اليونان، اليوم الإثنين، روسيا إلى احترام القانون الإنساني الدولي، ووقف الهجمات على السكان المدنيين في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية ألكسندروس بابايوانو - بحسب صحيفة /كاثمريني/ اليونانية - إنه يجب على الجانب الروسي احترام القانون الدولي، مؤكدا أن احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها أمر غير قابل للتفاوض .

وأدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية بهذه التصريحات بعد يوم من استدعاء وزارة الخارجية اليونانية للسفير الروسي لدى أثينا، أندريه ماسلوف، وتقديم مذكرة احتجاج له على مقتل 10 من أفراد الجالية اليونانية في هجمات على قريتي /سارتانا/ و/بوهاس/ شرق أوكرانيا.