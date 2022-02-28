عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام: هناك إدراك كبير بتبعات المشكلة السكانية

رئيس المركز المصري
رئيس المركز المصري لبحوث الرأى العام

قال رئيس المركز المصري لبحوث الرأى العام وخبير السياسات السكانية، إن هناك إدراكا كبيرا بتبعات المشكلة السكانية، والتي تؤثر على إحساس أى انسان بالإشباع بالموارد الطبيعية، إلى جانب قدرة الحكومة على إعطاء خدمات بمستوي عال.

 

وأضاف خبير السياسات السكانية، خلال فعالية إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بحضور الرئيس السيسي، أن عدد المواليد فى عام 2015 و2014 كانت الأكبر فى مصر، موضحا أن مشروع إصلاح التعليم يعمل فى أصعب فترة سكانية لدي مصر.

 

وأشار إلى أنه يجب الأخذ بالاعتبار أن إصلاح التعليم فى ظل الزيادة السكانية يكون أصعب، لافتا إلى أن مؤشر رأس المال البشري يعتمد بالدرجة الاولي فى مصر بجودة التعليم.

 

وأفاد أن تمكين المرأة مهم جدا، وفكرة التحول الرقمي وتوافر قواعد البيانات ستمكن الدولة على إنجاز هذا المشروع، وأهم ما يبرز هذا المشروع هو الربط الذى تم بين السكان والتنمية من خلال حياة كريمة.

رئيس المركز المصري لبحوث الرأى العام خبير السياسات السكانية قدرة الحكومة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

وزير التعليم خد على دماغه.. السيسي يتحدث بانفعال عن منتقدي تطوير المنظومة

أنا عملت كده مع بنتي.. الرئيس السيسى ينصح الفتيات المقبلات على الزواج

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

ممر آمن لسكان كييف.. روسيا تعلن سيطرتها الكاملة على أجواء أوكرانيا

حطت الجثة في شوال ورمتها.. سيدة تقتل طفلة لسرقة قيراطها الذهبي بالجيزة

أمطار من بكرا .. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة .. واحذروا 3 أيام

هل يرتفع سعر الغاز المنزلي في مصر بسبب غزو روسيا لأوكرانيا؟| التفاصيل وطرق التسعير

ترشيحاتنا

هل تحمي المادة 51 روسيا؟|ومصير دعوى أوكرانيا أمام العدل الدولية|أيمن سلامة يجيب

تصل 75 ألفا في رمضان.. عادل حنفي يكشف أسباب ارتفاع أسعار العمرة

الأسهم الأوروبية تتراجع بعد فرض عقوبات مشددة على روسيا‎‎

رئيس الوزراء: المشروع القومي لتنمية الأسرة هدفه الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري

السيسي: نشتغل بلا نوم ولا راحة لوعايزين بلدكم بمكانة حقيقية على خريطة العالم

وزير النقل يلتقي قيادات شركة ترانسماش هولدنج لمتابعة توريد 1300 عربة سكة حديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج التهاب الحلق الشديد.. بالأعشاب والأدوية

يوسف شعبان في ذكراه الأولى.. تزوج من 3 سيدات.. وسر حذف دوره مع هند رستم | نوستالجيا

SAG Awards 2022.. أبرز الإطلالات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الساج

أسباب تنحي الملياردير أبراموفيتش عن رئاسة تشيلسي.. وهل كانت الحرب الروسية الأوكرانية وراء ترك النادي؟

فيديو

نكرة بيشتم فنانة كبيرة.. رد عنيف من أشرف زكي على زوج منة عرفة

تخص الطبيب.. تطورات جديدة في قضية وفاة وائل الإبراشي.. فيديوجراف

البطل الأوكراني.. من هو شبح كييف الذي يهدد طائرات روسيا

ألقى الهاتف في وجه معجب.. 7 مشاهد كوميدية لـ كوكسال بابا خلال زيارته لمصر “فيديو”

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ