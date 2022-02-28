رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام: هناك إدراك كبير بتبعات المشكلة السكانية

قال رئيس المركز المصري لبحوث الرأى العام وخبير السياسات السكانية، إن هناك إدراكا كبيرا بتبعات المشكلة السكانية، والتي تؤثر على إحساس أى انسان بالإشباع بالموارد الطبيعية، إلى جانب قدرة الحكومة على إعطاء خدمات بمستوي عال.

وأضاف خبير السياسات السكانية، خلال فعالية إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بحضور الرئيس السيسي، أن عدد المواليد فى عام 2015 و2014 كانت الأكبر فى مصر، موضحا أن مشروع إصلاح التعليم يعمل فى أصعب فترة سكانية لدي مصر.

وأشار إلى أنه يجب الأخذ بالاعتبار أن إصلاح التعليم فى ظل الزيادة السكانية يكون أصعب، لافتا إلى أن مؤشر رأس المال البشري يعتمد بالدرجة الاولي فى مصر بجودة التعليم.

وأفاد أن تمكين المرأة مهم جدا، وفكرة التحول الرقمي وتوافر قواعد البيانات ستمكن الدولة على إنجاز هذا المشروع، وأهم ما يبرز هذا المشروع هو الربط الذى تم بين السكان والتنمية من خلال حياة كريمة.