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أخبار البلد

ياسمين فؤاد تتوجه إلى نيروبي للمشاركة فى الدورة الخامسة للأمم المتحدة للبيئة

صدى البلد

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى مدينة نيروبى بكينيا، للمشاركة فى الشق الثانى للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، المنعقد تحت عنوان " تعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل تنفيذ البعد البيئي لخطة التنمية المستدامة 2030" ، وبحضور ممثلين عن 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة، والشركات والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين، للاتفاق على سياسات لمواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحًا في العالم.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الشق الثانى للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة يناقش مدى تعزيز الإجراءات من أجل الطبيعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال التركيز  على الدور المحوري الذي تلعبه الطبيعة في حياتنا وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المستدامة، مشددة على أن الطبيعة هي العنصر الأساسي لتحقيق طموحات خطة  2030، التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 لإنهاء الفقر والصراع، وبناء مجتمعات عادلة وشاملة، وضمان الحماية الدائمة للكوكب وموارده الطبيعية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أهمية موضوعات الطبيعة والتى ساهمت مصر فيها من خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجى الرابع عشر، وإعدادها لمسودة خارطة الطريق لما بعد ٢٠٢٠ والتى سلمت رئاستها للصين فى اكتوبر الماضى.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه سيتم أيضا عدد من الموضوعات المزمع مناقشتها فى الاجتماعات الوزارية ، ومنها إدارة المخلفات والكيماويات ، وموضوعات الاقتصاد الاخضر والتنوع البيولوجى ودور الطبيعة فى تحقيق التنمية المستدامة ، وكذلك موضوعات تغير المناخ.

وستقوم وزيرة البيئة بتنسيق أعمال الجلسة الوزارية، الخاصة بدور البعد البيئى فى تحقيق التنمية المستدامة ، كما ستقوم على هامش اجتماعات الدورة بعقد مجموعة من الاجتماعات الثنائية مع نظرائها من وزراء البيئة ، وذلك لمناقشة موضوعات التعاون الثنائى والتحضير لمؤتمر الأطراف المتعاقدة لاتفاق المناخ cop 27 والمزمع عقده فى نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

جديرا بالذكر أن الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة عقد الشق الأول منها عبر الانترنت في الفترة من 22 إلى 23 فبراير 2021 وسيعقد الشق الثانى للدورة المستأنفة للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بالحضور في نيروبي من 28 فبراير وحتى 3 مارس 2022.

وزيرة البيئة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة نيروبي

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