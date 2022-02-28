شيما صابر تستمتع بالآيس كريم: حياتك مثله

نشرت الاعلامية شيما صابر صور لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل انستجرام.

وظهرت شيما صابر في الصور وهي تاكل ايس كريم ، وعلقت قائلةً :" الحياه زي الايس كريم استمتع بيها قبل ماتسيح ".



يذكر أن الإعلامية شيما صابر، رزقت بمولودها الأول من زوجها رامي صبري مدافع فريق إنبي ، الذي حرص على التواجد إلى جوار زوجته بغرفة العمليات.

ونشرت شيما صابر، صورا لعملية وضعها بالكامل من داخل غرفة العمليات علي حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت قائلة: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، شكرا لكل دعوة منكم وصلتنا، الحمد لله على أحلى هدية من ربنا أحب أشكر فريق تمريض المستشفى إلى أخدو بالهم مني ومن ابني حبيبي وحسسوني قد إيه أنا في أمان.