يفترش الأرض أعلى رصيف .. أمن القاهرة يودع متسولا دار رعاية

كشف رجال الأمن ، ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، متضمناً قيام أحد الأشخاص يفترش الأرض بأحد الشوارع بالقاهرة.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية، تداول منشور على إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، بشأن تواجد أحد الأشخاص يفترش الأرض بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

وبالإنتقال والفحص تبين تواجد شخص "مجهول الهوية" و بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية ، تم إيداعه احدى دور الرعاية الإجتماعية المخصصة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.