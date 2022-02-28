فترة تعارف.. برلماني: تأخير الإنجاب سنة أو سنتين يقضي على مشاكل الطلاق

قال النائب طلعت عبدالقوي، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تأخير الإنجاب للأزواج الجدد لمدة سنة أو سنتين، تأتي ضمن محور تغيير الثقافات الخاصة بالإنجاب والزيادة السكانية، مشيرا إلى أن تطبيق نصيحة الرئيس تقضي على مشاكل الطلاق.

وأضاف عبدالقوي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن محور تغيير الثقافات جزء من برنامج تنمية الأسرة والذي يتضمن عدة محاور خاصة بالأسرة ومنها محور تمكين المرأة، محور الخدمات، ومحور الرقمنة، وغيرها من المحاور التي تساهم في معالجة أزمة الزيادة السكانية.

وأكد عضو لجنة التضامن، أن تأخير الإنجاب لمدة سنة أو سنتين ليست بالفترة الطويلة، حيث ستكون هذه الفترة بمثابة فترة تعارف واطمئنان للأزواج وبمجرد تخطيها يمكن للزوجين الإنجاب وتحمل مسئولية الطفل القادم.

وأشار النائب إلى أن التسرع في الإنجاب دون تعارف أو اطمئنان كاف من الزوجين يؤدي إلى العديد من المشاكل التي تؤدي بدورها في كثير من الأحيان إلى الطلاق.

تأخير الإنجاب

وتساءل الرئيس عبدالفتاح السيسي عن قيام الأسر المصرية، بتوجيه النصح للفتيات قبل الزواج بتأخير خطوة الإنجاب، قائلًا: "هل في حد من الأسر قال لبنته استني سنة أو سنتين متجبيش اطفال، استني انتي كنتي في وعاء وحاضنة اسرة وبعدين هتكوني في حضانة زوجية، حد قال لبنته خدي نفسك عيشي يومين تتعودي على الحياة الجديدة؟".

وتابع السيسي ، خلال كلمته بمؤتمر تنمية الأسرة المصرية: "أنا مش بتكلم في تنظيم اسرة، أنا بتكلم أن البنت تخرج من بيت اسرتها أي كان مستواها وتدخل لبيت تاني تخلف على طول، وبعدين شهرين تلاتة وبعدين يحدث طلاق، وتاخد الطفل وتمشي، علشان كده بسأل هل حد بيقول للبنات خدي سنتين تلاتة اتعودي على البيت ومطالبه، حد من الأسر بيعمل كده".