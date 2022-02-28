علاء عبدالعال يعلن تشكيل إيسترن كومباني لمواجهة سيراميكا كليوباترا

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لإيسترن كومباني عن تشكيلة الفريق في مباراة سيراميكا كليوباترا اليوم ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمي: أحمد دعدور

خط الدفاع: الحسيني طه - كمال أبو الفتوح - أحمد عبد الموجود (جوده) - محمد صالح



خط الوسط: أحمد داهش - عبد العزيز موسى -محمد ناصر (مودي)-أحمد متعب

الهجوم: عماد ميهوب - بليل آيت مالك

البدلاء :

عمرو حسام - حسام حسن - صابر الشيمي - أيمن غباشي -عادل نيمار - أحمد حمزاوي - عمر أحمد فاروق -أحمد تمساح - محمود نعيم