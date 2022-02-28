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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. رئيس البحوث الفلكية: لم نرصد أي زلزال اليوم بمنطقة التجمع.. طارق شوقي: إعلان مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2022 الأسبوع الجاري

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

إطلاق برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية لجوالات جامعة كفر الشيخ.. صور
نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة كفر الشيخ، اليوم الإثنين " برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية" لجوالات الجامعة في المدينة الجامعية للطالبات ندوة بعنوان «أسرة مستقرة = مجتمع آمن"، تنفيذا لبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية التابع لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والجامعة  لقاءً توعويًّا،  ضمن سلسلة الندوات التي تستضيفها جامعة كفرالشيخ وذلك في إطار برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية لرفع الوعي الطلابي وذلك لتعزيز الترابط الأسري والتوعية المجتمعية.

خبير تربوى: يجب تقليل قبول الطلاب بالكليات التى لا يحتاجها سوق العمل
ومن جانبه قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، الخبير التربوي، إن المشكلة الأساسية التي يواجهها التعليم الجامعى هى الطلاب وأولياء الأمور هو أن يحصل الطالب على رخصة وهى التى تتمثل فى الشهادة الجامعية ، والتى من الممكن لا تتفق مع حاجته ولا متطلبات سوق العمل .

ورشة عمل لتدريب معلمي وطلاب مدارس المتفوقين على أنظمة القمر الصناعي
قامت وحدة مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) بتوقيع وثيقة تعاون مع وكالة الفضاء المصرية، حيث تم تسليم عدد (3) قمر صناعي تعليمي (Can sat) لمدارس STEM  لكل من مدارس المتفوقين بالعبور والمعادى وأكتوبر.

وزير التعليم العالي يعتمد نتائج منح برنامج علماء الجيل القادم 8
اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الإثنين، نتائج منح الدورة الثامنة من "برنامج علماء الجيل القادم"، التي تُقدمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، برئاسة د. محمود صقر رئيس الأكاديمية، وهي الدفعة التي أطلق عليها مجلس الأكاديمية دفعة الأستاذة الدكتورة الراحلة سامية التمتامي، رائدة علم الوراثة البشرية بالمركز القومي للبحوث ومن العلماء المرموقين حول العالم في هذا المجال.

خبير تربوي لـ منتقدي التعليم: الدولة تسعى لتخريج جيل يواكب سوق العمل
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة للجميع قائلا: "عشان اعمل شارع بنشيل ألف بيت.. ياريت ننزل المرج والمطرية ونشوف الدنيا".

تحروا الدقة.. رئيس البحوث الفلكية: لم نرصد أي زلزال اليوم بمنطقة التجمع
نفي الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الانباء المتداولة الآن بشأن حدوث زلزال ضرب مصر اليوم.

وزير التعليم : إعلان مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2022 الأسبوع الجاري
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم  أنه سيتم إعلان المواعيد الرسمية لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2022  خلال الأسبوع الجاري.

 

 

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