أخبار البرلمان| عامل مصاعد يواجه الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة هتك عرض5 فتيات.. حالات إلغاء تراخيص الصيدليات بالقانون

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:
هتك عرض 5 فتيات.. عامل مصاعد يواجه الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه فى المعادي
حالات إلغاء تراخيص الصيدليات بالقانون | تفاصيل
للشركات المقيدة بالبورصة.. غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه حال عدم إتاحة نظام إلكترونى للمساهمين
بعد وفاة محمود الكردوسي.. مصير مقعد النائب المعين في الشيوخ
برلماني: الزيادة السكانية تحد كبير أمام الدولة.. وهناك إرادة قوية لضبطها
غرامة وحبس 5 سنوات .. تحركات تنفيذية وتشريعية لمواجهة زواج القاصرات
الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه للانتفاع بخدمات الاتصالات دون حق
بعد واقعة كوكسال بابا.. الحبس وغرامة 30 ألف جنيه لإهانة العلم المصري
فترة تعارف.. برلماني: تأخير الإنجاب سنة أو اثنتين يقضي على مشكلات الطلاق
السجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الابتزاز الإلكترونى فى القانون
الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه.. عقوبة قيادة دراجة نارية بدون ترخيص