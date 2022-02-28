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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تربوي: الغش يؤثر على سوق العمل بالسلب في جميع المجالات

طلاب
طلاب

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة للجميع قائلا: "عشان أعمل شارع بنشيل ألف بيت.. يا ريت ننزل المرج والمطرية ونشوف الدنيا".

 

وأضاف الرئيس السيسي خلال إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، أنه عندما تدخلت الدولة لعلاج وحل مشكلات التعليم، الدكتور طارق شوقى وزير التربية و التعليم، “خد على دماغه لما مات”.

 

ومن جانبه علق  الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، على  كيف يؤثر الغش في الامتحانات على سوق العمل حتى لو كان خريج كلية مطلوبة ومتاح لها فرص عمل.

 

وقال الدكتور تامر شوقي خلال تصريح لصدى البلد، إن الأسباب الرئيسية للغش في الامتحانات هو الكسل وعدم الدراسة، فيلجأ الطالب للغش في الامتحان كي يعوض عن تقصيره في الدراسة، ويساعد أيضا على الغش  قلة انضباط في قاعة الامتحان عندما يتهاون المراقبون مع الطلاب ويسمحون بالغش.

 

وأضاف “شوقي” أن هذا يجعل الطالب غير مؤهل إلى سوق العمل بسبب عدم دراسته للمعلومة بشكل جيد، ويقومون بدخول الامتحانات فقط من أجل الشهادة النهائية، مشيرا إلى أن الطالب الناجح عن طريق الغش يؤثر أيضا على سوق العمل بالسلب وليس بالإيجاب فى مختلف المجالات سواء في الطب أو الهندسة أو التجارة، فالخطأ الواحد يمكن أن يسبب كوارث.

 

وشدد الخبير التربوي، على أن أولياء الأمور لهم دور مهم اتجاه الطلاب في الاستعداد النفسي لأبنائهم لغرس بداخلهم الضوابط والقيم التي تحارب الغش وتجرمه، وترك محاولات الغش وتجنب الشائعات والأخبار السلبية والانتباه جيدًا لمستقبلهم.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الدكتور تامر شوقي كلية التربية جامعة عين شمس جامعة عين شمس الغش سوق العمل

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