شاهد.. لحظة إطلاق صواريخ روسية تجاه تجمع للقوات الأوكرانية

عرضت فضائية "العربية"، مقطع فيديو يرصد لحظة إطلاق القوات الروسية، صواريخ تستهدف تجمعا للقوات الأوكرانية.

ومن جانبه، حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، من خطورة الساعات الـ24 المقبلة، مؤكدا أنها ستكون حاسمة في القتال بين روسيا وأوكرانيا.

ووفقا لوكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية، قال زيلينسكي، خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن القوات الروسية سيطرت، صباح الاثنين، على مدينة بيرديانسك في جنوب البلاد.

وأشار الرئيس الأوكراني، إلى مقتل 4500 جندي روسي في المعارك حتى الآن، منوها بأنه خلال الأيام الأربعة الماضية قُتل 16 طفلا وأصيب 45 شخصا بجروح نتيجة القصف الروسي.

من جانبه، قال “جونسون” رئيس وزراء بريطانيا، إنه سيفعل كل ما في وسعه للمساعدة في ضمان وصول المساعدات الدفاعية من بريطانيا وحلفاء آخرين إلى أوكرانيا.