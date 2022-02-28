المقاصة في معسكر مغلق لمواجهة الإسماعيلي غدا بالدوري

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، معسكرا مغلقا اليوم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة استعدادا لمواجهة الإسماعيلي غدا في الجولة الـ 11 من منافسات الدوري المصري الممتاز.



ويسعى الجهاز الفني للمقاصة بقيادة تامر مصطفى، إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن من أجل العودة من جديد إلى تحقيق النتائج الجيدة بعد الخسارة الكبيرة الماضية للفريق أمام الأهلي بأربعة أهداف دون رد.



وشهدت الأيام الماضية، تركيزا كبيرا داخل تدريبات المقاصة من أجل العودة من جديد إلى تحقيق النتائج الجيدة، ويرى الجهاز الفني للفريق الفيومي أن مواجهة الإسماعيلي صعبة للغاية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الفريق المنافس وحاجته إلى تحقيق نتيجة إيجابية.



وينوي تامر مصطفى المدير الفني للمقاصة، إجراء مجموعة من التغييرات على تشكيل الفريق الفيومي ويأتي على رأسها الاعتماد على سعيد الونش في وسط الملعب بجانب عودة الإيفواري سيرجي إلى التشكيل الأساسي.