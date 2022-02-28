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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هيروين في بطن الأم للجنين..أكثر من ألف طفل يولدون مدمنين بسبب الأباء في هذه الدولة

طفل
طفل

كشفت الأرقام الرسمية، عن أن أكثر من ألف طفل بريطاني يولدون مدمنين للمخدرات كل عام.
 

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وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فقد أظهرت بيانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية، أن الكثير من الأجنة تتعرض في الرحم بشكل طبيعي للمواد الأفيونية مثل الهيروين، كما تتعرض للمواد المخدرة الموجودة في مضادات الاكتئاب والحبوب المنومة التي يصفها الكثير من الأطباء للنساء أثناء الحمل.
 ووجدت هيئة الخدمات الصحية، أنه بين عامي 2018 و2019، وُلد ما مجموعه 1052 طفلاً مدمنين للمخدرات.

ووصف عدد من الخبراء هذه البيانات بأنها «صادمة ومقلقة»، وطالبوا الأطباء بالحرص الشديد عند وصف مضادات الاكتئاب أو الحبوب المنومة للحوامل، كما طالبوا بتخصيص ممرضات وعاملين صحيين متخصصين لمساعدة الحوامل المدمنات على التعافي.

وسبق أن حذرت دراسات سابقة من أن إدمان المخدرات أثناء الحمل يمكن أن يؤدي إلى وفاة الجنين أو الولادة المبكرة، كما أنها قد تؤثر على شهية الأطفال وجهازهم الهضمي فيما بعد.

طفل مدمنين للمخدرات عام الأرقام

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