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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قيمتها 300 ألف يورو

نتفليكس تتعرض لهجوم وسرقة معدات أثناء تصوير أول مسلسل لها في فرنسا

الجزء الثاني من المسلسل
الجزء الثاني من المسلسل الفرنسي

هاجم 20 شخصاً ملثماً الجمعة بالقرب من باريس موقع تصوير الموسم الثاني من مسلسل "لوبين" على نتفليكس، بحضور بطله الممثل الفرنسي عمر سي، وسطوا على معدات التصوير.

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وأفادت مصادر في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية، بتعرض فريق المسلسل لهجوم بمدافع الألعاب النارية خلال التصوير في حي بابلو بيكاسو في نانتير الواقعة في الضواحي الغربية لباريس.


ولم تقع أية إصابات، لكنّ معدّأت تقدّر قيمتها بنحو 300 ألف يورو (338 ألف دولار) سُرقت من الموقع.


وأكدت نتفليكس للوكالة حصول "الحادث"، مشددة على أن سلامة فرق العمل أولوية"، آملةً في "التمكن من معاودة التصوير قريباً".


ومن المقرر أن تعرض نتفليكس اعتباراً من 11 يونيو المقبل الجزء الثاني من "لوبين"، وهو أول مسلسل فرنسي لها، بعدما استقطب الجزء الأول عشرات الملايين من المشاهدات في كل أنحاء العالم.

 المسلسل مقتبس من رواية موريس لوبلان الشهيرةعام 1905، ويجسد عمر سي شخصية أسان ديوب المعجب باللص الظريف أرسين لوبين الذي يستلهم في جو باريسي معاصر تصرفاته من بطله المفضل، بدافع خصوصا من رفضه الظلم الذي طال عائلته.

نتفليكس الفرنسي باريس معدات تصوير مسلسل لوبين

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