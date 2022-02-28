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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نقيب الفلاحين: الأزمة الأوكرانية الروسية لن تؤثر على مصر ..فيديو

الازمة الاوكرانية
الازمة الاوكرانية

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن مصر لديها هذا العام موسم قمح ناجح بدرجة امتياز، ويعتبر أفضل موسم قمح على الإطلاق مر على مصر منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن مصر زرعت قمح على مساحة 3 ملايين و600 ألف فدان ومن المتوقع إنتاج أكثر من 10 ملايين و600 ألف طن من القمح.

وأضاف "أبو صدام"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، أن القمح سلعة أساسية في مصر، والتوجيهات الرئاسية والحكومية السابقة جعلتنا في موقف ثابت وقوي حاليًا، مشيرًا إلى أن ثلث المساحة الزراعية في مصر تمت زراعتها بالقمح، وهو حدث يتم لأول مرة.

وأشار حسين أبو صدام إلى أن أزمة أوكرانيا وروسيا لن يكون لها أي تأثير على مصر، قائلًا: “عشان كده أحنا توسعنا في الزراعة أفقيًا ورأسيًا".

وأوضح نقيب الفلاحين، أن إنتاجية الفدان يوجد بها تحسن كبير مقارنة بالوضع السابق، حيث أصبح إنتاج القمح حاليًا يزيد على 50% من احتياجات الشعب المصري سنويًا، موضحًا أن مصر لديها مخزون استراتيجي يكفي احتياجاتها لمدة 5 أشهر.

ولفت إلى أن “الإنتاجية الكبيرة هذا الموسم مع المخزون الاستراتيجي للقمح لن يجعل لدينا أي أزمة مع القمح”.
 

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