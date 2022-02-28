مندوب بولندا بالأمم المتحدة: فتحنا أبوابنا أمام اللاجئين الأوكرانيين.. فيديو

قال مندوب بولندا بالأمم المتحدة، إنه يسعى إلى السلام الحقيقي ولحل طويل الأجل، وذلك من أجل إنهاء النزاع والعداون الروسي على أوكرانيا.

وأضاف مندوب بولندا، خلال كلمته التي ألقاها، بالجلسة العامة للأمم المتحدة، أنه سيتم العمل على وضع حلول هامة، مشيرا إلى أن بولندا دعت لوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا ويتم النظر عن كثب في الأحداث الجارية هناك.

وتابع مندوب بولندا، أن بولندا على إستعداد للتعاون الوثيق لتقديم الدعم، لتخفيف الحمل عن المدنيين الذين يستهدفهم العدوان الروسي، مؤكدا أن الأسر البولندية فتحت أبوابها أمام اللاجئين الأوكرانيين.

وأشار مندوب بولندا، إلى أنه يدعم نص القرار الأوكراني ويدعو بقية الدول لإعتماده.