29 فلسا.. ارتفاع أسعار الوقود في الإمارات الشهر المقبل

أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات، الاثنين، زيادة أسعار البنزين والديزل خلال شهر مارس 2022.

وتأتي الزيادة بمقدار يتراوح بين 29 و 30 فلساً في البنزين و31 فلساً في الديزل لكل لتر مقارنة بأسعار شهر فبراير 2022.

الأسعار الجديدة اعتبارًا من الثلاثاء

وأعلنت شركات توزيع الوقود في الإمارات الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من غد الثلاثاء أول مارس ، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة5%.

وارتفع سعر لتر البنزين السوبر "98" بمقدار 29 فلساً من 2.94 درهم في فبراير إلى 3.23 درهم في مارس، كما ارتفع سعر لتر البنزين خصوصي "95" بمقدار 30 فلساً من 2.82 درهم في فبراير إلى 3.12 درهم في مارس ، وكذلك صعد سعر لتر بنزين "إي بلس" 91 بمقدار 30 فلساً من 2.75 درهم في فبراير إلى 3.05 في مارس 2022.

وصعد سعر لتر الديزل في الإمارات، بمقدار 31 فلساً لكل لتر من 2.88 درهم إلى 3.19 درهم.

يشار إلى أن اللجنة أقرت خفض أسعار البنزين والديزل خلال شهر يناير 2022 بمقدار يتراوح بين 12 و13 فلساً في البنزين و21 فلساً في الديزل لكل لتر مقارنة بأسعار شهر ديسمبر 2021.

كما أقرت الإمارات خفض أسعار البنزين والديزل خلال شهر ديسمبر 2021 بمقدار يتراوح بين 3 فلوس في البنزين و4 فلوس في الديزل لكل لتر مقارنة بأسعار شهر نوفمبر 2021 .