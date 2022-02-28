طالب مصري بروسيا: جميعنا في أمان والأمور طبيعية جدا

قال مايكل زكي، طالب مصري في كلية طب أسنان من روسيا، إن الوضع في روسيا آمن جدا وغير مقلق على الإطلاق، وجميع الطلاب المصريين في روسيا في أمان ولا يوجد أي خطر عليهم على الإطلاق.

وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، أن الأحوال في روسيا مستقرة ولا يوجد أي خطر في المدينة التي أقيم فيها؛ حيث أنني أسكن في مدينة "بينزا" والأمور في هذه المدينة طبيعية جدا والناس في هدوء تام وجميع المواطنين الروس يذهبون إلى أعمالهم في أمان تام ولا يوجد أي خطر من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتابع: "نحن كطلاب نذهب إلى الجامعة في روسيا عادي جدا ولا يوجد أي تأجيل للدراسة أو خوف من الذهاب إليها؛ ولكن هناك بعض الأمور البسيطة التي تأثرت من تداعيات الحرب على أوكرانيا وهي ما حدث في البنوك وارتفاع أسعار بعض السلع وتأثر بعض المصريين من بداية الحرب على أوكرانيا ولكن جميع الطلاب المصريين المتواجدين في روسيا في آمان تام".