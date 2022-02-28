الحرب الروسية الأوكرانية.. أحمد موسى: الأسعار تزيد والقادم صعب جدا

كشف الإعلامي أحمد موسى، آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن الأمور تسير نحو الأصعب.



وأضاف أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن :"القادم صعب جدا على كل دول العالم فيما يخص تبعات الحرب الروسية الأوكرانية"، متابعا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يجري اجتماعات مع الحلفاء من أجل الحفاظ على استقرار أسعار النفط.



وتابع أحمد موسى، أن أمريكا والصين أكثر دول العالم تضررتا من هذه الأزمة في أسعار البترول، مضيفا أن هناك ربكة في العالم كله، والـ 200 دولة في العالم تتأثر بالحرب، والأسعار تزيد جدا.

