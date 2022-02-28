عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة التخطيط: عدد سكان مصر زاد بحجم 12 دولة في 10 سنوات.. فيديو

هالة السعيد
هالة السعيد

قالت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط ، إنه منذ عام 2011 حتى عام 2021 مصر زادت 25 مليون نسمة وهذا عدد سكان دولة كاملة، مشيرة إلى أن مصر كل عام تزيد 2.5 مليون مواطن.

وأضافت هالة السعيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم"، أن 2.5 مليون نسمة يعتبر عدد دولة وهناك دول عدد سكانها 1.5 مليون نسمة ومصر زادت بحجم 12 دولة في هذه الفترة.

وأوضحت هالة السعيد، إن الرئيس السيسي عقد 5 اجتماعات من أجل مناقشة الزيادة السكانية ووضع سياسات لها للعمل عليه ونعمل على تنفيذ مشروع هدفه الارتقاء بالمواطن المصري والإصلاح الاقتصادي كان له دور مهم في التصدي لآثار جائحة كورونا التي طالت العالم، والبطالة الآن في مصر 7.5%.

هالة السعيد الرئيس السيسي وزيرة التخطيط الزيادة السكانية وزير التخطيط المواطن المصري التخطيط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد توجيهات السيسي.. الحبس عامين وغرامة 500 مليون جنيه للتلاعب في أسعار السلع

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

صرف المزايا التأمينية للسيدات عند سن 45 بشرط إنجاب طفلين فقط

بعد واقعة كوكسال بابا.. الحبس وغرامة 30 ألف جنيه لإهانة العلم المصري

بوتين يعلن شروط إنهاء الحرب في أوكرانيا

وزير التعليم خد على دماغه.. السيسي يتحدث بانفعال عن منتقدي تطوير المنظومة

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

"العربية": الجيش الروسي على أعتاب العاصمة الأوكرانية كييف

ترشيحاتنا

بسبب غزو أوكرانيا.. إغلاق موانئ بريطانيا أمام سفن روسيا

90 ألف فلسطيني يشدون الرحال إلى المسجد الأقصى في ذكرى الإسراء والمعراج

رئيس الشيوخ يصل المغرب لحضور مؤتمر رابطة مجالس الشورى

ما حكم تربية اللحية وهل يأثم من حلقها؟ .. الإفتاء تحسم الجدل

وزير الاتصالات يناقش مع سامسونج التوسع باستثمارات الشركة العالمية في مصر

"عنبة" يحذف صوره على انستجرام ويثير الجدل حول اعتزاله.. ويعلق: "أنا آسف لنفسي"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة عالمية..كيف يؤثر الغزو الروسي لأوكرانيا على الطيران العالمي

اضطراب الوعي سر وفاة جالا فهمي .. كيف حدث هذا؟

لأول مرة.. بعثة مصرية تكتشف مجموعة آبار مياه تعود للعصر الفرعوني بسيناء

المنازل تغرق وأرواح المواطنين مهددة.. السكان يهربون من السيول لأسطح البيوت بأستراليا

فيديو

تايم سكوير.. شاهد| عمر كمال وحسن شاكوش يرقصان في شوارع نيويورك

راجع ليه أحدث كليبات صولا عمر بعد نجاح مقصودة

خدوا بالكم .. هدى هاني تروي تفاصيل نجاتها من الموت اللذيذ .. "فيديو"

المحطة 40 .. شاهد| أحدث أغاني نانسي زعبلاوي

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

اﻟﻤﺰﻳﺪ