وزيرة التخطيط: عدد سكان مصر زاد بحجم 12 دولة في 10 سنوات.. فيديو

قالت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط ، إنه منذ عام 2011 حتى عام 2021 مصر زادت 25 مليون نسمة وهذا عدد سكان دولة كاملة، مشيرة إلى أن مصر كل عام تزيد 2.5 مليون مواطن.

وأضافت هالة السعيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم"، أن 2.5 مليون نسمة يعتبر عدد دولة وهناك دول عدد سكانها 1.5 مليون نسمة ومصر زادت بحجم 12 دولة في هذه الفترة.

وأوضحت هالة السعيد، إن الرئيس السيسي عقد 5 اجتماعات من أجل مناقشة الزيادة السكانية ووضع سياسات لها للعمل عليه ونعمل على تنفيذ مشروع هدفه الارتقاء بالمواطن المصري والإصلاح الاقتصادي كان له دور مهم في التصدي لآثار جائحة كورونا التي طالت العالم، والبطالة الآن في مصر 7.5%.