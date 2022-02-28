عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى منفعلا: الرياضة في قلب السياسة

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

عبر الإعلامي أحمد موسى، عن استنكاره، لقرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد روسيا، قائلا :"هو ماله، وليه يدخل في السياسة، والرياضة في قلب السياسة".


وأضاف أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الفيفا عملت على روسيا حظر كامل في الرياضة، وقررت منعهم من لعب مباريات كأس العالم قطر 2022، والتواجد في المسابقات المختلفة.


وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن العالم يعرف لغة المصالح ويكسر القوانين من أجل هذا الأمر، مشيرا إلى أن الروبل ينهار في مواجهة الدولار.

فيما كشف الإعلامي أحمد موسى، آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن الأمور تسير نحو الأصعب.


وأضاف أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن :"القادم صعب جدا على كل دول العالم فيما يخص تبعات الحرب الروسية الأوكرانية"، متابعا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يجري اجتماعات مع الحلفاء من أجل الحفاظ على استقرار أسعار النفط.


وتابع أحمد موسى، أن أمريكا والصين أكثر دول العالم تضررتا من هذه الأزمة في أسعار البترول، مضيفا أن هناك ربكة في العالم كله، والـ 200 دولة في العالم تتأثر بالحرب، والأسعار تزيد جدا.

أحمد موسى الاتحاد الدولي كأس العالم قلب السياسة قطر 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد توجيهات السيسي.. الحبس عامين وغرامة 500 مليون جنيه للتلاعب في أسعار السلع

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

صرف المزايا التأمينية للسيدات عند سن 45 بشرط إنجاب طفلين فقط

بعد واقعة كوكسال بابا.. الحبس وغرامة 30 ألف جنيه لإهانة العلم المصري

بوتين يعلن شروط إنهاء الحرب في أوكرانيا

وزير التعليم خد على دماغه.. السيسي يتحدث بانفعال عن منتقدي تطوير المنظومة

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

"العربية": الجيش الروسي على أعتاب العاصمة الأوكرانية كييف

موضوعات متعلقة

الحرب الروسية الأوكرانية.. أحمد موسى: الأسعار تزيد والقادم صعب جدا

ترشيحاتنا

بسبب غزو أوكرانيا.. إغلاق موانئ بريطانيا أمام سفن روسيا

90 ألف فلسطيني يشدون الرحال إلى المسجد الأقصى في ذكرى الإسراء والمعراج

رئيس الشيوخ يصل المغرب لحضور مؤتمر رابطة مجالس الشورى

ما حكم تربية اللحية وهل يأثم من حلقها؟ .. الإفتاء تحسم الجدل

وزير الاتصالات يناقش مع سامسونج التوسع باستثمارات الشركة العالمية في مصر

"عنبة" يحذف صوره على انستجرام ويثير الجدل حول اعتزاله.. ويعلق: "أنا آسف لنفسي"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة عالمية..كيف يؤثر الغزو الروسي لأوكرانيا على الطيران العالمي

اضطراب الوعي سر وفاة جالا فهمي .. كيف حدث هذا؟

لأول مرة.. بعثة مصرية تكتشف مجموعة آبار مياه تعود للعصر الفرعوني بسيناء

المنازل تغرق وأرواح المواطنين مهددة.. السكان يهربون من السيول لأسطح البيوت بأستراليا

فيديو

تايم سكوير.. شاهد| عمر كمال وحسن شاكوش يرقصان في شوارع نيويورك

راجع ليه أحدث كليبات صولا عمر بعد نجاح مقصودة

خدوا بالكم .. هدى هاني تروي تفاصيل نجاتها من الموت اللذيذ .. "فيديو"

المحطة 40 .. شاهد| أحدث أغاني نانسي زعبلاوي

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

اﻟﻤﺰﻳﺪ