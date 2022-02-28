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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مستشار طبي: التمثيل الغذائي الصحيح مهم لزيادة النمو والتركيز.. فيديو

دينا أبو السعود
دينا أبو السعود

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة Bio naturals، إن عملية التمثيل الغذائي مهمة جدًا لكل الأعضاء والأجهزة في الجسم، وهي عبارة عن تفاعلات كيميائية لتحويل الأكل والشرب إلى طاقة، وبدون عملية التمثيل الغذائي لن تكون حياة.

 

وتابعت "أبو السعود"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، الإثنين، أن التمثيل الغذائي الصحيح مهم جدًا لزيادة النمو، والتفكير، وزيادة التركيز، ولذلك هناك ضرورة لمعرفة كيفية زيادة معدل التمثيل الغذائي، ورفع معدل الحرق، لأن هذا مهم جدًا لكل أجهزة الجسم.

 

ولفتت إلى أن هناك الكثير من الأضرار التي قد تحدث بسبب عدم انضباط عملية التمثيل الغذائي، أو بسبب عدم انضباط معدل الحرق، مثل ارتفاع السكر، ومستوى الكوليسترول أو زيادة الوزن وفيتامين "أ" والكالسيوم والنحاس.

 

 


بالفيديو.. مستشار طبي: دهون البطن الأخطر على الإطلاق لهذا السبب

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة Bio natural، إن أخطر أنواع الدهون هي الدهون المتراكمة في منطقة البطن، لأن هذا يضر الكبد والبنكرياس والكلى،  وكل الأجهزة الهامة المتواجدة في منطقة البطن.

وأضافت "أبو السعود"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن هناك ضرورة  لتناول الفطار الصحي، والحرص على تناول المياه عند الاستيقاظ لعدم الإصابة بالجفاف، وتناول الخضروات، معقبة: "مهم جدَا يكون الخضار ثلثين الأكل، والباقي الكربوهيدرات بنسبة بسيطة".

ولفتت إلى أن هناك ضرورة للنوم لفترة طويلة، وعدم التعرض للضغوط، وتقليل السكريات، والابتعاد عن تناول المعجنات والوجبات السريعة، لأن هذه الأشياء تضر معدل الحرق.

 
بالفيديو.. مستشار طبي: مكمل ELP Multivit يحتوي على الفيتامينات اللازمة للجسم

شددت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة Bio natural، على ضرورة ممارسة الرياضة، وعند عدم القدرة على ممارسة الرياضة، فهناك ضرورة للحركة سواء في إعداد الأعمال المنزلية أو أي شيء آخر، مشيرة إلى أن معدل الحرق لدى السيدات أقل من الرجال، لأن الكتلة العضلية لدى الرجل أكتر؛ وهذا يساهم في زيادة معدل الحرق.

وأضافت "أبو السعود"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن مكمل ELP Multivit يحتوي على الفيتامينات اللازمة للجسم، ومتوفر في جميع الصيدليات، والعبوة تكفي شهر بالكامل، معقبة: "المكمل ليس دواءً، ويعمل على تعويض الجسم بالفيتامينات اللازمة".

ولفتت إلى أن نسبة تركيز الفيتامينات المتواجدة في مكمل "ELP Multivit صالحة للاستخدام كأسلوب حياة بدون أي أضرار، مشيرة إلى أن المكمل يحتوي على زينك وفيتامين "سي" وفيتامين "ب"، والعديد من الفيتامينات الأخرى.

 

التمثيل الغذائي دينا رامز الفيتامينات ممارسة الرياضة الكوليسترول الوجبات السريعة دهون البطن

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