تامر أبوبكر: لا يمكن توقع أسعار البترول في الوقت الحالي

قال الدكتور تامر أبوبكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، إنه منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية وهناك توقعات بزيادة الأسعار وخاصة أن الغاز الروسي يغذي الدول الأوروبية وهو عابر للقارات .



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك متغيرات باستمرار بين روسيا وأوكرانيا، ولا أتصور أن روسيا تريد حرب متكاملة الموضوع عبارة عن تهديد لعدم دخول دولة مجاورة للروس في الحزب الأطلنطي .



وتابع أن الذي يحدث هو طبيعي وسيتم الصلح بعد ذلك وكان من الأفضل أن تلتزم اوكرانيا بشروط روسيا وتجنب ويلات الحرب، وكل ساعة بها متغيرات وليس هناك أحد يستطيع التنبؤ بالأسعار.