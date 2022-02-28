لتجنب الفتن.. تامر أمين: لا يجب ضرب ثوابت الدين والمقدسات ..فيديو

هنأ الإعلامي تامر أمين، الأمة العربية والإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج، قائلا:" كل عام وأنتم بخير وكل عام وأنتم إلى الله أقرب".

وقال تامر أمين في برنامجه" آخر النهار " المذاع على قناة " النهار ": "إن تلك الذكرى لابد ان تشحن بطاريات الإيمان و تجعلنا مؤمنين مقرين بأن دين الله ثابت ولا يتغير".

وأضاف تامر أمين: " الدين ثابت ولا يتغير ولا يجب أن يدخل الدين في سجال او حوار مع أي إنسان مهما كان فكره ومرجعيته واتجاهاته، وكل فرد يحترم اتجاهاته وأفكاره لنفسه وعليه ألا يلزم الآخرين بأفكاره ومعتقداته عن الدين".

وتابع تامر أمين :"الدين هو مرجعيتنا في كل شيء، والدين به كم كبير من السماحة والرحمة والمودة".

وأكمل تامر امين :" لا نحتاج إلى ضرب في الثوابت والمقدسات لأن الدين محفوظ منذ 14 قرنا ومستمر حتى يوم القيامة ولا يجب أن نتسبب في فتنة او أزمة بدون سبب".