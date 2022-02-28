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أخصائية تجميل: هيرا كاريزما أول براند طبي علاجي لحل كافة مشاكل شعر الطفل..فيديو

الدكتورة يارا زغلول
الدكتورة يارا زغلول

قالت الدكتورة يارا زغلول، أخصائية التجميل والليزر، والمستشار الطبي لبراند هيرا كاريزما، إن هيرا كاريزما أول براند طبي علاجي للعناية بكافة مشاكل شعر الطفل، مشيرة إلى أن الكورس متوفر بخمس كورسات للعناية بكافة مشاكل الشعر، فالكورس الأحمر لعلاج حشرات الشعر، أما الأخضر فللعناية بالشعر الكيرلي، أما الأصفر فهو عبارة عن بروتين، أما الأزرق فلعلاج تساقط الشعر، والكورس البني فهو للحماية.

وتابعت "زغلول"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن الكورس الأصفر فهو بروتين  للشعر الإفريقي المجعد العنيد، ويعتبر حل للمشاكل التي قد يتعرض لها الطفل، بسبب التنمر في المدرسة وخلافه.

وتابعت أن بروتين هيرا كاريزما طبي علاجيا لا يحتوي على الفورمالين، وآمن تمامًا على  صحة الطفل، مشيرة إلى أن البروتين سعره مرتفع للغاية، وبسبب التربح قامت بعض الشركات بإضافة الفرومالين لتقليل سعره، وهذا أدى لإهلاك الشعر بصورة كبيرة، مما  أدى لخوف البعض من استخدام الفورمالين.


قالت الدكتورة يارا زغلول، أخصائية التجميل والليزر، والمستشار الطبي لبراند هيرا كاريزما، إن بروتين هيرا كاريزما لا يجب أن يُستخدم للطفل الذي يقل عمره عن 6 سنوات، أو عند وجود تساقط  للشعر، أو مشاكل في فروة الرأس.

وتابعت "زغلول"، أن بروتين هيرا كاريزما يجب أن يستخدم من قبل شخص محترف، ولذلك هناك ضرورة للتواصل مع خبيرة من شركة هيرا كاريزما، لمعرفة كيفية استخدامه من قبل المختص، معقبة: "بروتين هيرا كاريزما لا يجوز استخدامه في المنزل".

وأضافت أن بروتين هيرا كاريزما الخاص بالأطفال يجوز استخدامه للأمهات، لأنه آمن جدَا على الأطفال، وبالتالي هناك أمان في استخدامه للكبار، مشيرة إلى أنه لا يجوز استخدام بروتين هيرا كاريزما حال فرد الشعر بأي طريقة من الطرق، لأن الشعر في هذه الحالة يكون مجهد وتالف.

 

قالت الدكتورة يارا زغلول، أخصائية التجميل والليزر، والمستشار الطبي لبراند هيرا كاريزما، إن المكون الرئيسي للشعر عبارة عن بروتين بنسبة 95%، وعند حدوث فقد في البروتين الخاص بالشعر، من الممكن تعويضه بدون أي مشكلة على الإطلاق.

وتابعت "زغلول"،  أن بروتين هيرا كاريزما يتم إعداده من خلال التعرض لحرارة عالية، ولذلك لا ينصح بإجرائه في المنزل، ومن الممكن استخدمه مرة أخرى بعد 6 أشهر على جذور الشعر فقط، لكي يكون الشعر بالكامل صحي وناعم.

وأضافت أن براند هيرا كاريزما  يتكون من شامبو خالي من السلفات ويحتوي على حمام كريم  يحتوي على الكثير من الفيتامينات، خلالف السيرم الذي يدهن به الشعر بعد استخدام البروتين.  

دينا رامز علاج تساقط الشعر صحة الطفل تساقط الشعر التنمر فرد الشعر البروتين الشركات

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