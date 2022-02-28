وزيرة التخطيط: الزيادة السكانية سنويا في مصر تعادل حجم دولة كاملة ..فيديو

قالت الدكتور هالة السعيد وزير التخطيط ، إن القضية السكانية تعتبر أمن قومي بالنسبة إلى الدولة المصرية مشيرا إلى أن مصر وصلت إلى 103 مليون مواطن .

وأضافت هالة السعيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، إنه منذ عام 2011 حتى عام 2021 مصر زادت 25 مليون نسمة وهذا عدد سكان دولة كاملة ، مشيرا الي ان مصر كل عام تزيد 2.5 مليون مواطن .

وأوضحت هالة السعيد ، إن عدد 2.5 مليون نسمة يعتبر عدد دولة وهناك دول عدد سكانها 1.5 مليون نسمة ومصر تزيد بحجم أكثر من 12 دولة في هذه الفترة .