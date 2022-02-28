تامر أبوبكر: الحرب بين روسيا واوكرانيا "قرصة ودن"

قال الدكتور تامر أبوبكر رئيس غرفة البترول والتعدين بإتحاد الصناعات، لا أتصور أن روسيا تريد حرب متكاملة والموضوع عبارة " قرصة ودن وهيلموا الشمل" لعدم دخول أي دولة مجاورة للروس في حلف الناتو .



وأضاف تامر أبوبكر خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلاميه عزة مصطفى، أنه منذ بداية الأزمة الروسية الاوكرانية وهناك توقعات بزيادة الأسعار وخاصة أن الغاز الروسي يغذي الدول الأوروبية وهو عابر للقارات .



وأوضح أن هناك متغيرات بإستمرار بين روسيا وأوكرانيا والذي يحدث هو طبيعي وسيتم الصلح بعد ذلك وكان من الأفضل أن تلتزم أوكرانيا بشروط روسيا وتجنب ويلات الحرب، ولا يمكن لأحد التوقع بأسعار البترول .