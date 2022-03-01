قبل عرضه في رمضان 2022.. المؤلف أحمد عبد الفتاح يكشف تفاصيل مسلسل دايما عامر | فيديو

قال المؤلف أحمد عبد الفتاح، المشرف على كتابة “مسلسل دايما عامر"، والذي سيعرض في شهر رمضان المقبل، مؤكدا أن المسلسل يتحدث عن قضية التعليم، خاصة بعد اختلاف الأجيال.

وأضاف أحمد عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياه اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، ان الأعمال التي تناولت التعليم؛ تناولتها من خلال الدروس الخصوصية فقط، ولم تتطرق إلى العلقة بين المعلم والطالب، مشيرا إلى أن الجيل القادم سيكون جيل على علم كامل بالتكنولوجيا الحديثة.

وتابع المؤلف أحمد عبد الفتاح، أن العمل يحاول أن يقرب المسافة بين المعلم والطالب، مؤكدا أن التعليم هو أساس كل شيء.

وأشار المشرف على كتابة “مسلسل دايما عامر إلى أننا نحاول أن نقدم المعلومة من خلال العمل بشكل بسيط، والتركيز على أن بلادنا فيها أماكن حلوة كتير"