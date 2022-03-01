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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منسق مبادرة الكشف الطبي قبل الزواج: نستهدف تنظيم الأسرة ..فيديو

الزواج
الزواج

قال الدكتور محمد حسن، منسق مبادرة الكشف الطبي قبل الزواج، إن المبادرة تستهدف تنظيم الأسرة والرعاية في العام الأول للإنجاب والتوعية بصحة الجنين، مؤكدا ان المبادرة تتم في الـ 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

 

وأضاف محمد حسن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي ام سي”، عبر فضائية “دي ام سي”، انه نستهدف مليون و800 ألف فرد سنويا وم المقيمين على أرض مصر.

 

وتابع محمد حسن، أن المبادرة تهدف لفحص السيدات الحوامل من اول يوم في الحمل حتى الولادة وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الامراض اهمها الفيروس الكبدي B " ومرض الزهري وفيروس نقص المناعة البشرى.

 

وأشار منسق مبادرة الكشف الطبي قبل الزواج إلى أنه نستهدف التوعية بتأجيل الحمل في أعوام الزواج الأولى من خلال وسائل الإعلام وصفحات التواصل الإجتماعي.

 

الكشف الطبي محمد حسن برنامج فيروس نقص المناعة الزواج

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