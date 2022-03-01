مهام اتحاد الكتاب وفقا للقانون .. تفاصيل

نص قانون اتحاد الكتاب في المادة (1) علي أن تنشأ في الجمهورية مصر العربية نقابة تسمى "اتحاد الكتاب" ويكون لهذا الاتحاد الشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة.

ويجوز بقرار من مجلس الاتحاد إنشاء فروع فى المحافظات وشعب وذلك طبقا لأحكام اللائحة الداخلية للاتحاد.

يهدف الاتحاد إلى:

- العمل على تمكين الكتاب فى مجالات الإنتاج الفكرى فى الآداب فى جمهورية مصر العربية، من أداء رسالتهم فى بناء المجتمع الجديد وفى تحقيق الوحدة العربية الشاملة وفى الإسهام فى إقرار السلام العالمى وإثراء الحضارة الإسلامية.

-العمل عن طريق الكلمة على تحرير الوطن العربى وتحقيق أهدافه القومية.

- الحفاظ على اللغة العربية ورفع مستواها بين أبناء الوطن العربى.

-العمل على رفع مستوى الإنتاج الفكرى فى الآداب.

- العمل على تأكيد الانتماء العربى والمشاركة فى نشر الجيد من التراث العربى وإيضاح دور الرواد العرب فى بناء الحضارة الإسلامية.

-الإسهام فى ترجمة الجيد من الانتاج الفكرى العربى إلى اللغات الأجنبية ونقل روائع الإنتاج العالمى إلى اللغة العربية.

- رعاية حقوق أعضاء الاتحاد والعمل على ترقية شئونهم الأدبية والعادية وضمان حرية التعبير الملتزم بالوطنية العصرية والقومية العربية والقيم الدينية والإنسانية.

- مساعدة الأعضاء على إظهار مواهبهم المتباينة وتنميتها والمعاونة فى نشر مؤلفاتهم فى الداخل والخارج.

- تشجيع الكتاب الشبان على إبراز طاقات الإبداع فيهم ومساعدتهم على نشر إنتاجهم وترويجه.

- العمل على التعريف بإنتاج الكاتب فى الداخل والخارج.

-العمل على تنشئة أجيال من الكتاب لتنطلق من قاعدة التراث القومى والأصالة العربية وتتفاعل مع تقدم العصر ومنجزاته.

-الدفاع عن حقوق المؤلفين فى الجهات الحكومية والأهلية.

- اقتراح تطوير اللوائح والتشريعات التى تخدم مهنة الكتابة.

- تقوية روابط الزمالة بين الأعضاء.

- التعاون مع الجمعيات والروابط العاملة فى ميادين الآداب كل فى مجاله لتحقيق هذه الأهداف وتنسيق جهودها فى هذا السبيل.

- عقد المؤتمرات والحلقات والندوات فى مجالات الآداب والمشاركة فيها وتوثيق الصلات بين الاتحاد والهيئات المماثلة فى الوطن العربى وفى سائر أنحاء العالم.

- محاولة الربط بين الكتاب المغتربين من العرب وبين الوطن الام.