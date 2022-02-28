إشادة برلمانية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.. نواب: يوفر احتياجات السيدات ويضبط معدلات النمو السكاني

برلماني: الرئيس السيسي حريص على الارتقاء بجودة الحياة والحفاظ على كيان الأسر المصرية

نائب الوفد: كلمة الرئيس في إطلاق مشروع تنمية الأسرة اتسمت بالشفافية

نائب بالشيوخ: المشروع القومي لتنمية الأسرة يهدف لضبط معدلات النمو السكاني والارتقاء بجودة الحياة

برلمانية: المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية إنجاز جديد للسيسي



أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بحضور كل من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والعديد من الوزراء والهيئات المعنية.

وأشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مؤكدين أن قوة هذا المشروع انه يعمل على توفير احتياجات السيدات من وسائل تنظيم الأسرة، وإتاحتها بالمجان للجميع، مع توطين 1500 طبيبة وتدريبهن وتوزيعهن على القرى المستهدفة، ورفع الوعي بالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية من خلال استهداف 2 مليون شاب وشابة في سن الزواج بدورات التوعية بواسطة 700 متدرب.

فيما أشادت النائبة رحاب موسي، عضو مجلس النواب، بالمشروع القومي لتنمية الأسرة، مشيرة الى أن هذا المشروع الضخم يستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة، من خلال خطة تقوم على تدريب السيدات ودعمهم لتنفيذ نحو 250 ألف مشروع متناهي الصغر يخدم حوالي 600 ألف سيدة، إلى جانب تطوير 60 من وحدات صحة وتنمية الأسرة، وإقامة 3305 حضانات، و 73 مشغلاً إنتاجياً.

وأكملت عضو مجلس النواب، أن قوة المشروع انه يعمل على توفير احتياجات السيدات من وسائل تنظيم الأسرة، وإتاحتها بالمجان للجميع، مع توطين 1500 طبيبة وتدريبهن وتوزيعهن على القرى المستهدفة، ورفع الوعي بالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية من خلال استهداف 2 مليون شاب وشابة في سن الزواج بدورات التوعية بواسطة 700 متدرب.

وأكملت رحاب موسى، عضو مجلس النواب، أن المشروع القومي لتنظيم الأسرة سيؤدي الى رفع كفاءة مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية، فضلا عن إدراج 2 مليار جنيه لصالح مشروع تنمية الأسرة المصرية في خطة التنمية المستدامة.

كما يهدف الى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من بينها ضبط معدلات النمو السكاني، والارتقاء بخصائص وجودة حياة الأسرة المصرية، وكذلك رفع الوعي بقضية الزيادة السكانية.

كما قال النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحرب مستقبل وطن، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس السيسي يهدف إلى ضبط معدلات النمو السكاني، والارتقاء بخصائص وجودة حياة الأسرة المصرية، وكذلك رفع الوعي بقضية الزيادة السكانية.

وأضاف فهمي، في بيان له اليوم، إن خطاب الرئيس اليوم به رسائل هامة ولابد من اتخاذها بعين الاعتبار، موضحا أنه وضع يده على الفجوة الحقيقية التي يعاني منها مجتمع الأعمال بالكامل مع طرح حلول إبداعية خارج الصندوق وخارج الإطار الأكاديمي التقليدي، ويتم تنفيذها في نطاق جغرافي يشمل كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى، وضع عددا من القضايا الهامة أمام عينه أبرزها ملفي التعليم وجودة الخريجين والصحة العامة وقضية الزيادة السكانية، وكلل مجهوداته بشأن تلك القضايا بإطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مؤكدا أن تنفيذ المشروع سينعكس على جودة حياة المواطن ، لافتا أن المشروع ينفذ على مستوى الجمهورية باشتراك كافة الأجهزة والإدارات المعنية.

وأشار النائب إلى أن المشروع وضع لتنفيذه 3 سنوات بدأت فعليا من عام 2021 ومن المقرر أن ينتهي 2023، ومن بين نتائجه وثماره مبادرة حياة كريمة والتي شملت 1520 قرية على مستوى 52 مركز في 20 محافظة.

ومن جانبه، قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص على توجيه عدد من الرسائل التحفيزية للمواطنين خلال تدشين المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتأكيده على سعي الحكومة المصرية على دعم المواطن والارتقاء بمستوي معيشته وسرعة توفير حياة كريمة له.

وأوضح المهندس حازم الجندي أن كلمة الرئيس مست قلوب المصريين جميعا لما تتسم به من شفافية ومصارحة.

وأضاف الجندي، في بيان، أن مشروع تنمية الأسرة إعلان صريح من الدولة لمواجهة الفقر والجهل والعمل على إعلاء شأن المواطن المصري وتنميته ، مما يعد ركائز أساسية تصب نحو تحقيق مفهوم التنمية بمعناها الشامل لكافة جوانب الإنسانية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يحتاج مزيد من تضافر الجهود بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والجمعيات الأهلية من أجل تحقيق نجاح مبهر يثمر في النهاية لصالح المواطن ويكون حلا جذريا لمواجهة ظاهرة الانفجار السكاني.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المشروعات القومية الضخمة التي أنجزتها الدولة خلال السنوات الأخيرة والتي ما زالت تعمل لتأسيسها حققت لدى المواطن مفهوم الرضا الاجتماعي ورسخت لديه ثقة أصبحت متبادلة بينه وبين قيادته السياسية، مما يساهم في الحفاظ على تكاتف ولحمة الدولة المصرية وحمايتها من خطر الانزلاق نحو التردي أو فقدان الأمل بتحريض قوى الشر التي دوما ما تستغل التحديات الاجتماعية للمواطن لتفقده الأمل في غد مشرق لأبنائه.

وثمن حديث الرئيس حول أهمية ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان وضرورة احترام المواطن والإعلاء من قيمته ومكانته داخل المجتمع، مشيرا إلى أن المواطن واجب عليه الاحساس بالتحديات التي تواجه الدولة بل والعمل معا من أجل مواجهتها، مؤكدا أن الوعي هو السلاح الأهم للتكاتف معا ولمواجهة التحديات التي تواجه مصر والمصريين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حديث الرئيس حول ضرورة التكاتف من أجل معالجة السلبيات التي تسببت فيها الزيادة السكانية والتي أصبحت تلتهم الفوائد وقيمة المشروعات القومية التي تنجزها الدولة يحتاج لمزيد من الحملات التوعوية المختلفة التي تحث الأسر المصرية على ضرورة تنظيم النسل والأخذ في عين الاعتبار النتائج المترتبة على هذا التنظيم من توفير الخدمات والسلع بل وتقديمها بجودة عالية.

كما أكد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الإسكان بالنواب أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمركز المؤتمرات الدولية "الماسة" بالعاصمة الادارية الجديدة اليوم هامة للغاية ولها مردود إيجابى قوى على الأسر المصرية ، مؤكدا أن سيادته وضح حقيقة الأوضاع والإنجازات والتحديات التي تواجه الوطن والآثار السلبية التي يتحملها المواطن بسبب الزيادة السكنية .

وقال النائب أحمد أبو زيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على الإرتقاء بجودة الحياة والحفاظ على كيان الأسر المصرية وخلق مجتمع تنموي متحضر وفق استراتيجية وطنية ومشروع قومي عملاق يتماشى مع عظمة وحضارة جمهوريتنا الجديدة ، وذلك من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة ، في الوقت الذي نرى فيه الزيادة السكانية أصبحت منفلتة وتشكل خطراً داهماً على الوطن والمواطن في شتى مناحى الحياة وما ستخلفه من آثار سلبية تنعكس على حياة المواطن في نقص الخدمات وزيادة مستوى الفقر وهو ما حذر منه الرئيس عبد الفتاح السيسي مراراً وتكراراً في العديد من الخطابات والفعاليات عن خطورة النمو السكاني.