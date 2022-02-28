التموين: مصر نجحت في تجاوز أزمة كورونا بأقل الأضرار

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي رؤية وتوجيه واضح من الرئيس السيسي ساعدتنا في الصمود أمام أزمة كورونا.

وأضاف علي المصيلحي، في حوار مع أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أنه سيكون لدينا احتياطي من القمح حتى شهر نوفمبر 2022، مشيرا إلى أن مصر كانت ناجحة في تجاوز أزمة كورونا بأقل الأضرار.



وتابع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه مصر وصلت في وقت من الأوقات أن الاحتياطي القمح وصل لـ 6 شهور، ما نستهلك من القمح نقوم باستعواضه ونسعى باستمرار للحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إن ما يحدث بين روسيا وأوكرانيا يؤثر على العالم كله، مضيفا أن روسيا وأوكرانيا يمثلون 30% من قمح العالم.



وتابع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه دائما بالحفاظ على الاحتياطات الاستراتيجية، لافتا إلى أن في عام 2017 كان الاحتياطي الاستراتيجي 18 يوما فقط.

