عماد الدين حسين: السيسي وضع مشكلات التعليم بكل وضوح أمام المصريين

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، ضمن فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وضعت مشكلات التعليم في مصر بكل وضوح، موضحا أننا نحتاج الكثير من الموارد لإصلاح التعليم في مصر.

وأوضح عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن تدهور التعليم أدى إلى تدهور الكثير من الأمور الأخرى ومنها الصحة، مضيفا: "التعليم لما تدهور في مصر تدهور أمور كتير ومنها الصحة والتعليم هو العامود الفقري لأي اصلاح، وبدون حلول جذرية لهذه المشكلة وموارد لن تحل المشكلة".

وتابع: "على الحكومة اقتراح سياسات مختلفة لحل مشكلة التعليم في مصر، والحكومة تتحمل أن تكون القاطرة لحل هذه المشكلة وحلول المواطنين فردية ولكن الحكومة تعلم مخرجات سوق العمل، وأظن أننا نحتاج اجراءات عاجلة وسريعة فيما يخص الزيادة السكانية وتغيير الثقافة السائدة في المجتمع".

