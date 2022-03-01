مؤسس مبادرة معا لأسر صحية: الرئيس يشجع الشباب للتوعية بقضية الزيادة السكانية..فيديو

قال محمد طه، مؤسس مبادرة “معا لأسر صحية”، إن منطقة المرج من المناطق المكتظة بالسكان، مؤكدا أنه لا يوجد اغلب الخدمات المقدمة للأسر والأطفال خاصة مع زيادة عدد الأسرة.

وأضاف محمد طه، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي ام سي”، عبر فضائية “دي ام سي”، ان الرئيس السيسي يعطي الضوء الاخضر للشباب للمشاركة في مشروعات التوعية بقضية الزيادة السكانية.

وتابع مؤسس مبادرة “معا لأسر صحية”، أنه بدأنا في محافظتي مطروح والفيوم لنشر مفاهيم عن الصحة الإنجابية والتوعية بأهمية الكشف المبكر قبل الزواج.

وأشار محمد طه إلى أن الصحة النفسية قبل الزواج من أهم الموضوعات التي تطرقنا لها من خلال المبادرة، مؤكدا أنه استهدفنا من خلال حملاتنا طبيعة كل محافظة ننشر فيها التوعية باهمية تنظيم الأسرة.