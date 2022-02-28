وزير التموين: إضافة مليون فدان لمساحات زراعة القمح خلال 3 سنوات.. فيديو

قال علي المصيلحي وزير التموين، إن هناك خطة متميزة تنفذها الدولة من أجل زيادة المساحة المزروعة من القمح .

وأضاف علي المصيلحي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك خطة لزيادة المساحة المزروعة من القمح مليون فدان لتوفير 3 ملايين طن من القمح خلال 3 سنوات".

وتابع علي المصيلحي :" العام الحالي تم إضافة 250 ألف فدان والعام المقبل سيتم إضافة نصف مليون فدان، بما يوفر 1.5 مليون طن ".

وأكمل علي المصيلحي :" هناك مخزون استراتيجي من القمح يكفي 4 شهور من الآن، ونحن مقبلون على موسم حصاد القمح المحلي".