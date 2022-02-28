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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير التموين: إضافة مليون فدان لمساحات زراعة القمح خلال 3 سنوات.. فيديو

وزير التموين
وزير التموين

قال علي المصيلحي وزير التموين، إن هناك خطة متميزة تنفذها الدولة من أجل زيادة المساحة المزروعة من القمح .

 

وأضاف علي المصيلحي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  هناك خطة  لزيادة المساحة المزروعة من القمح  مليون فدان لتوفير 3  ملايين طن من القمح  خلال 3 سنوات".

 

وتابع علي المصيلحي :"  العام الحالي تم إضافة 250 ألف فدان والعام المقبل سيتم إضافة نصف مليون فدان،  بما يوفر 1.5 مليون طن ".

 

وأكمل علي المصيلحي :"  هناك مخزون استراتيجي من القمح يكفي 4 شهور من الآن، ونحن مقبلون على موسم حصاد القمح المحلي".

التموين وزير التموين القمح الزراعة اخبار التوك شو

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