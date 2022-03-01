باحث: تأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا يفوق السلاح النووي

أكد الدكتور اشرف الصباغ، المحلل السياسي والباحث في الشأن الروسي، عدم احتمالية وجود حرب نووية بين روسيا وأوكرانيا ولكن علينا أن نعتاد على مثل هذه التصريحات الخطيرة لأن روسيا الآن في زاوية ضيقة للغاية، موضحا أن هناك تحديا دوليا أمام موسكو وهذه المشكلة ستظل لعدة سنوات ولن تحسم بالسلاح النووي.

وأضاف الدكتور اشرف الصباغ، خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن ما يحدث وما سيظل بين روسيا وأوكرانيا يحدث لمدة 5 أو 10 سنوات سيؤثر بشكل كبير، والمشكلة ستستمر عدة سنوات ولن تحسم بالسلاح النووي والان لا توجد حلول.

وتابع: "تطورات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا تأثيرها قد يفوق السلاح النووي، ولكن يجب أن نخاف كما خاف المستشار الألماني وكما تعلن أوروبا كلها خوفها من استخدام هذا السلاح النووي وما يحدث الان أخطر بكثير"، لافتا إلى أن دول الغرب لم تتدخل إلى الآن بشكل مباشر.