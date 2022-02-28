الصحة لشئون السكان: تمكين المرأة اقتصاديا يساعد على الاستقرار الأسري.. فيديو

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، إن المستقبل للتعليم التقني، مؤكدا أن كل الدول التي سبقتنا في مجال السكان اعتمدت بشكل كبير على التعليم التقني، لتنمية مهارات الإنسان بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل.

أضاف طارق توفيق، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي ام سي"، أن تمكين المرأة اقتصاديا، يساعد على الاستقرار الأسري، وتعظيم الاستفادة من المصريين خاصة في عمر الإنجاب لدى السيدات من عمر 20 إلى 40 عاما.

تابع طارق توفيق، أن هناك مليون مشروع صغير للسيدات خاصة بقرى حياه كريمة، إضافة إلى أنه سيكون هناك تعزيز للصحة الإنجابية، من خلال توطين 1500 طبيبة وطبيب لتقديم الخدمة.

وأشار نائب وزير الصحة لشئون السكان أنه سيكون هناك خدمات صحية مقدمة للأطفال في أول 1000 يوم في حياة الطفل، من خلال التطعيمات، ووجود مبادرات صحية هامة.