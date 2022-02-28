مراسل قناة العربية في كييف: الوضع مأساوي في العاصمة الأوكرانية.. فيديو

كشف حذيفة عادل، مراسل قناة "العربية" في كييف، آخر تفاصيل الوضع في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال "عادل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "نحاول أن نعكس المعاناة الحقيقية التي يعيشها سكان مدينة كييف في أوكرانيا".

وأضاف: "المواطنون الأوكرانيين يعيشون في رعب حقيقي، وعندما نتحدث إليه نشعر بقلق وخوف كبير في وجوههم".

وأشار: "المحالات التجارية مغلقة والصيدليات ومحطات الوقود كل شيء مغلق في العاصمة الأوكرانية"، متابعا: "لا وجود للحركة في مدينة كييف، وهناك طوابير للمواطنين للحصول على أي شيء".

وأوضح حذيفة عادل، مراسل قناة "العربية" في كييف،: "الوضع مأساوي في العاصمة الأوكرانية، المياه محدودة والغذاء محدود، ونقضي الليل في الملجأ".