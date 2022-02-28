عماد أبو الرب: الشعب الأوكراني يشعر أنه ضحية لأجندات دول أخرى..فيديو

قال الدكتور عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، إن هناك زيادة فى الروح المعنوية لدى الشعب الأوكراني والتزامهم بالنظام، كما أن هناك زيادة فى القوات الشعبية.

وأشار خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، إلى أن الشعب الأوكراني لم يترك كييف، مضيفًا: "البعض صور أن الشعب الأوكراني سيتوجه إلى المطارات ولكن ذلك لم يحدث".

وأوضح أن أوكرانيا تعيش حالة إنسانية سيئة بسبب عدم توافر الأدوية أو الأغذية، فالوضع فى بعض المدن المحاصرة سيئ جدا، فبعض الطلبة والأهالي يتصلون بهم ويؤكدون أنهم مهددون ولا يوجد ممرات آمنة.

وأضاف أن الشعب الأوكراني يشعر أنه ضحية لأجندات دول أخرى، لافتًا إلى أن التصعيد الروسى يعنى أنه سيكون هناك مجازر بشرية وهناك شرارة لحرب عالمية ثالثة وهى إرهاصات يشعر بها أى شخص، ولذلك كل الإعلام العالمى موجه وينظر إلى هذا الحدث لأنه خلاف غير عادى.

ولفت إلى أن العقوبات الاقتصادية على روسيا سيكون لها تأثير في المدى البعيد، مؤكد أن روسيا دولة جوار ونريد أن نتبادل الورود وليس القنابل.

وأكد أنه تم جمع 45 منظمة للمناداة بالسلام ودعم الوساطة وهو نداء العرب والمسلمين، منوها بأنهم أيضَا يريدون حماية روسيا وعدم معاداتها، ولكن عليها فتح الممرات الآمنة ووقف العدوان.

وشدد على أن أوكرانيا بلد التسامح ولم تتدخل أبدا في أى استفزازات لأي دولة وقدمت للعالم نماذج حقيقية، كما ساندت القضية الفلسطينية.