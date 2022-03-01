أحرف عجوز في مصر: وصلت إلى عدد 10 آلاف "تنطيطة" للكرة على رأسي

قال الكابتن حسن النمر، لاعب كرة قدم فوق الخمسين «أحرف عجوز في مصر»، إنه يلعب كرة القدم منذ أن كان عمره 12 سنة وسيستمر في لعب الكرة حتى آخر يوم في عمره، مضيفا: "ضغوط الحياة كبيرة ولكن الموضوع بالنسبة لي رياضة وبوجه رسالة لكل الناس لابد من ممارسة الرياضة للصغار والستات والعجائز يمارسوا رياضة لان لها آلاف الفوائد".

وأكد الكابتن حسن النمر، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنه يحاول التطوير من نفسه باستمرار ووصل لمستوى مميز، قائلا: "وصلت إلى عدد 10 آلاف تنطيقة للكرة على رأسي والرقم ده محدش عمله في كل العالم".

واستكمل: "الرباط الصليبي حرمني من اللعب في أندية الدرجة الأولى ولولا الإصابة كان ينتظرني مصير كبير في الأندية الشهيرة، ومكاني كان هيبقى كبير مكان محمود الخطيب أو جنبه لاني بحبه"، مؤكدا احترامه لنادي الزمالك ولكنه يهوى النادي الأهلي.