نهاد أبوالقمصان: 106 دور أيتام ومراكز طبية للأطفال تم التفتيش عليها في 2021

أكدت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أن احتياجات الأيتام ليست فقط بعض الألعاب والزيارات في يوم اليتيم ولكن الأيتام ينتظرون احتياجات كثيرة من تعليم ورعاية، موضحة أن دور الرعاية يجب أن يكون ملحق بها أماكن للرعاية اللاحقة الخاصة بالأيتام.

وشددت نهاد أبو القمصان، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، على ضرورة التفرقة بين الفساد في بعض دور الرعاية وقلة الموارد المالية للبعض الاخر، مفيدة بأن هناك 106 مؤسسة ودار ومركز طبي للأطفال تم التفتيش عليهم في عام 2021.

وأشارت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، إلى أن أولادنا في دور الأيتام يواجهون مشاكل ضخمة جدا بعد الخروج من دور الأيتام، مؤكدة على ضرورة أن يكون هناك قناة اتصال أو خط ساخن بين الأيتام الذين تجاوزا سن الـ18 عاما ويخرجون من دور الأيتام ووزارة التضامن.