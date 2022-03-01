عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نهاد أبوالقمصان: 106 دور أيتام ومراكز طبية للأطفال تم التفتيش عليها في 2021

نهاد أبو القمصان
نهاد أبو القمصان

أكدت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أن احتياجات الأيتام ليست فقط بعض الألعاب والزيارات في يوم اليتيم ولكن الأيتام ينتظرون احتياجات كثيرة من تعليم ورعاية، موضحة أن دور الرعاية يجب أن يكون ملحق بها أماكن للرعاية اللاحقة الخاصة بالأيتام.

 

وشددت نهاد أبو القمصان، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، على ضرورة التفرقة بين الفساد في بعض دور الرعاية وقلة الموارد المالية للبعض الاخر، مفيدة بأن هناك 106 مؤسسة ودار ومركز طبي للأطفال تم التفتيش عليهم في عام 2021.

 

وأشارت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، إلى أن أولادنا في دور الأيتام يواجهون مشاكل ضخمة جدا بعد الخروج من دور الأيتام، مؤكدة على ضرورة أن يكون هناك قناة اتصال أو خط ساخن بين الأيتام الذين تجاوزا سن الـ18 عاما ويخرجون من دور الأيتام ووزارة التضامن.

نهاد أبو القمصان أبو القمصان الأيتام الاطفال اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

صرف المزايا التأمينية للسيدات عند سن 45 بشرط إنجاب طفلين فقط

بعد واقعة كوكسال بابا.. الحبس وغرامة 30 ألف جنيه لإهانة العلم المصري

بعد توجيهات السيسي.. الحبس عامين وغرامة 500 مليون جنيه للتلاعب في أسعار السلع

النجاة لأصحاب العيون الزرقاء.. أوكرانيا تمنع هروب الأفارقة من الحرب

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

وزير التعليم خد على دماغه.. السيسي يتحدث بانفعال عن منتقدي تطوير المنظومة

ننشر لوجو احتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف: مفهوم الدولة متطور وحصره في نموذج معين يعد تحجرا وجمودا

بعد إصابته بالشلل الرباعي.. وفاة باسم رحمي مخرج بوجي وطمطم

لماذا حذر النبي من تفسير الحلم ؟.. 9 أسباب لا يعرفها كثيرون

الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة.. أهم المنابر الداعية لتحديد النسل وبناء الإنسان|تعرف عليها

حمادة طلبة يعود مرة أخرى للملاعب بعد قرار اعتزاله

مدرب بترو أتلتيكو: رحيل كارتيرون طبيعي.. ومواجهتنا أمام الزمالك بمدرب جديد ستكون صعبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

13 عاما غياب عن الشاشة.. أين اختفت ملكة الكوميديا عائشة الكيلاني؟

سقط في حب حفيدة الملك.. حكايات من حياة الراحل يوسف شعبان وكيف تحكم في محسن ممتاز

كارثة عالمية..كيف يؤثر الغزو الروسي لأوكرانيا على الطيران العالمي

اضطراب الوعي سر وفاة جالا فهمي .. كيف حدث هذا؟

فيديو

شاهد| مباراة استعراضية بين وزير الرياضة ومحافظي الوادي الجديد وأسوان ومطروح ضمن أولمبياد المحافظات الحدودية

تعرف على أسباب رحيل كارتيرون عن الزمالك.. فيديو جراف

«زعلانين مني».. ماذا قال الرئيس السيسي عن المرج والخصوص والمطرية ؟ "فيديو"

تايم سكوير.. شاهد| عمر كمال وحسن شاكوش يرقصان في شوارع نيويورك

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

اﻟﻤﺰﻳﺪ