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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعدام 738 كيلو أغذية فاسدة في حملات بالبحر الأحمر

صوره موضوعية
صوره موضوعية

 

وجه الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ تداول الأغذية بمدن المحافظة.

 

وكلف الدكتورة نيرمين ناجي مدير عام الطب الوقائي، والدكتور أحمد توغان مدير ادارة مراقبة الأغذية، بالاشتراك مع مراقبي الأغذية بجميع الإدارات الصحية، بشن حملات مكثفة على منافذ بيع وتداول الأغذية بجميع مدن المحافظة خلال الفترة من 15 وحتى 28 فبراير الجاري. 

تمكنت الحملات من المرور على 102 منشأة من أماكن بيع وتداول الأغذية، وتم إعدام 738 كيلو أغذية متنوعة و5 لترات عصائر، لتغيرهم في الخواص الطبيعية، وتم تحرير 125 محضرا لنقص الاشتراطات الصحية وعدم توافر شهادات، كما تم سحب 209 عينات من الأغذية المتنوعة لتحليلها والتأكد من سلامتها. 

 

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة للحفاظ على الصحة العامة لمواطني محافظة البحر الأحمر والمترددين عليها.

 

على الجانب الاخر توصلت مباحث قسم اول شرطة الغردقة إلى قاتل أجنبية داخل شقتها بالغردقة بعد العثور على جثتها مخنوقه حيث تبين أن مرتكب الجريمة حارس العقار الذى تقيم بيه.

 

كان اللواء محيي سلامة مدير الأمن بالبحر الأحمر قد تلقى بلاغا بالعثور على جثة اجنبيه داخل شقتها بالغردقة حيث شكل اللواء أشرف البيلي مدير المباحث الجنائية والعميد احمد رفعت رئيس المباحث فريق بحث بقيادة المقدم اسلام عبد الحميد رئيس مباحث القسم الرائد احمد ناصف معاون المباحث والنيابة وبنكثيف التحريات تبين أن مرتكب جريمة مقتل سائحة اجنبية داخل الشقة التي تقيم بها بشارع الشيراتون بالغردقة والتي تدعى ناتاليا لابينا مواليد 1996تبين ان الجاني هو حارس العقار ويدعى جرجس جميل فخري ٢٢ سنة من محافظة الاقصر حيث طلبت السائحة مساعدتها لإصلاح باب شقتها عندما انفرد بها تلاعب الشيطان بعقله فحاول معاشرتها جنسيا فقاومته فخنقها وأحدث إصابات في وجهها ووضع جثتها اسفل سرير غرفة نومها.

 

 

باشرت النيابة العامة التحقيقات برئاسة المستشارمحمد غالب رئيس النيابة وحسام الخطيب وكيل النيابة وتم حبسه ٤ ايام

البحر الأحمر وزارة الصحة حملات مكثفة محافظة الاقصر الطب الوقائي

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