الرئيس الأوكراني: روسيا أطلقت 113 صاروخ كروز تجاه بلادنا خلال 5 أيام

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إنه خلال 5 أيام فقط نفذت روسيا 56 ضربة صاروخية وأطلقت 113 صاروخ كروز باتجاه الأراضي الأوكرانية.

وأضاف الرئيس الأوكراني: "حان الوقت للنظر في مسألة فرض حظر الطيران فوق بلادنا".

وتابع: "المحادثات مع الجانب الروسي جرت في الوقت الذي تقصف فيه المدن والأراضي الأوكرانية".

وأقال رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف، أمس الإثنين، وزير الدفاع ستيفان يانيف، بسبب تصريحاته عن الحرب الروسية الأوكرانية، واصفًا الوضع بأنه “تدخّل عسكري” أو “عملية” وليس “حرب”.

وقال بيتكوف: “وزير دفاعي لا يمكنه استخدام كلمة عملية بدلا من كلمة حرب. لا يمكنك أن تسميها عملية في الوقت الذي قُتل فيه بالفعل آلاف الجنود من هذا الجانب والآخر”.

وأضاف رئيس الوزراء أن “المصلحة البلغارية ليست في ثني رؤوسنا. عندما نرى شيئًا لا نتفق معه، شيء واضح جدًا، لا يمكننا التزام الصمت”.