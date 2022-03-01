أحمد ناجي: ترشيحي للعمل بالزمالك مرفوض نفسيا.. ونبيه يستحق المهمة

كشف أحمد ناجي مدرب حراس مرمى نادي سموحة، أن فكرة تدريب حراس الزمالك، مرفوض بالنسبة له، من النواحي النفسية والمعنوية، ولأسباب أخرى، أهمها: وجود كوادر تدريبية كبيرة من أبناء الزمالك.



وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس توب وكس مع الإعلامي محمد شبانة: "رفضت طرح اسمي لتدريب حراس الزمالك لأن النادي الأبيض غني بأبنائه، وترشيحى لتدريب حراس الزمالك غير مقبول من الناحية النفسية بسبب انتمائي للأهلي".



وواصل عن ترشيح كوبر للزمالك: له تجارب مميزة مع أندية عظيمة، والمدرب الجيد يعشق العمل اليومي، كوبر صنع منتخب مرعب من الكونغو وسوف يسبب مشاكل للمغرب في الدور الحاسم من تصفيات المونديال".



وأكمل مدرب حراس مرمى سموحة: " أسامة نبيه يستحق مهمة الرجل الأول في الزمالك، ومطمئن لثبات مستوى الشناوى وأبو جبل، والخطأ يجعل السوشيال ميديا تصدر أحكام متسرعة".



وأتبع أحمد ناجي: "الهانى سليمان أفضل حارس لمجاورة الشناوى وأبو جبل في المنتخب، والحضري يسعى لكتابة التاريخ ويتمنى التدريب في كأس العالم كما كتب تاريخ وهو حارس".