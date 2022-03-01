فتح الله: بيراميدز مهتم باستكمال بطولة كأس مصر لمواجهة الأهلي

أكد محمود فتح الله المدرب العام لنادي بيراميدز، أن الفريق يركز هذا الموسم بشكل عام سواء في الدوري الممتاز أو في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ويتمتع بيراميدز بامتلاكه لاعبين مميزين في جميع المراكز سواء أساسين أو على دكة البدلاء وهذا يتناسب مع لعب الفريق مباريات كل 3 أيام والتدعيم مع عناصر مميزة أيضًا، وإيهاب جلال إضافة كبيرة لبيراميدز هذا الموسم.



وقال فتح الله في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" عبر فضائية ETC:"لاعبي بيراميدز يتميزون بأنهم سبق لهم احراز بطولات من قبل وهم أسماء كبيرة وعلى قدر من المسئولية ومردود ذلك واضح، المنافسة شرسة هذا الموسم، ومن المبكر الحديث عن الفوز ببطولة لبيراميدز هذا الموسم".



وأضاف: "نرغب في استكمال بطولة كأس مصر للموسم الماضي نظرًا لوصول بيراميدز لدور الـ8 وأي بطولة بذلنا فيها مجهود بالطبع نريد استكمالها وننتظر مواجهة الأهلي في كأس مصر،وبيراميدز مهتم بإكمال بطولة كأس مصر الموسم الماضي، ولا نخشى مواجهة الأهلي في الكأس ومن يسعى للبطولة لا ينظر إلى الأسماء".