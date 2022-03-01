الرئيس الأوكراني يكشف نتائج اجتماع السلام مع روسيا

أوضح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن المحادثات بين الوفدين الأوكراني والروسي التي جرت في بيلاروس أمس الاثنين، لم تثمر عن النتائج المرجوة منها بالنسبة لكييف.

وقال زيلينسكي في كلمة له، الاثنين: "حتى الآن لا توجد هناك النتيجة التي كنا نرغب فيها"، مضيفا: "روسيا أفصحت عن مواقفها، ونح تحدثنا عن بعض النقاط من جانبنا من أجل إنهاء الحرب. وقد تلقينا بعض الإشارات".

وأضاف أنه "بعد أن يعود الوفد إلى كييف، سنحلل ما سمعناه وسنحدد الطريقة للانتقال إلى الجولة الثانية من المحادثات".

وجدد زيلينسكي دعوته للدول الغربية لزيادة الضغط على روسيا من خلال فرض "عقوبات صارمة".

وكانت بيلاروسيا قد شهدت انطلاق المباحثات بين أوكرانيا وروسيا بشأن إمكانية الوصول لاتفاق سلام.